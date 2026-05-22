Scalvini: "Spero che Palladino resti con noi, mi ha aiutato a rimettermi dopo gli infortuni"

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Scalvini ha parlato a Dazn dopo il pareggio tra Fiorentina e Atalanta. Queste le sue parole: "È stato un anno partito male per tutti, cambaire allenatore non è stato facile. Dall'arrivo di Palladino abbiamo fatto bene e come gruppo ci siamo trovati meglio. La gara contro la Juventus ci ha tagliato le gambe. Sul futuro del mistrer ci pensa la società, noi ci siamo trovati bene, anche io a livello personale e spero che resti".

Mancata Champions o Mondiale, cosa fa più male? "Sicuramente la seconda è stata una batosta più forte. Con l'Atalanta ervavamo partiti male e poi ci siamo ripresi ma la Champions è sempre stata più lontana".

Sulla sua stagione a livello personale: "L'ho sempre detto devo ringraziare Palladino e lo staff perché mi hanno rimesso in piedi, io ci ho messo del mio ma tanto lo devo a loro. Questo mi ha aiutato ad essere più forte di testa".