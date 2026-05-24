Il capitano del Bologna Lai avverte i viola: "Più stanchi ma con più ritmo partita, conosciamo le loro qualità"

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Alle 18.30 la Fiorentina Primavera scenderà in campo al Viola Park per la semifinale scudetto con il Bologna che ha vinto in rimonta con l'Inter ai playoff. Il capitano rossoblù Luca Lai, come riporta Mondo Primavera, avverte i viola: "Abbiamo giocato giovedì e forse la Fiorentina arriverà più fresca di noi, ma allo stesso tempo potremmo entrare in ritmo partita già da subito e questo potrebbe andare a nostro vantaggio. Hanno avuto tempo per preparare la gara, ma noi conosciamo bene le loro qualità e sono certo che sapremo approcciare la sfida nel migliore dei modi. Siamo consapevoli dei nostri mezzi e del percorso che abbiamo fatto per arrivare alle Semifinali Scudetto, partite come queste sono da vivere dall’inizio alla fine e godersele, e poi chissà.

(...) Se saremo uniti come lo siamo sempre stati nel corso della stagione possiamo mettere in difficoltà chiunque. L’abbiamo sempre dimostrato".