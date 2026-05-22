Ederson, al Franchi l'ultima con l'Atalanta? Accordo imminente col Manchester United
Il centrocampista brasiliano dell'Atalanta, Ederson, prossimo avversario della Fiorentina nella ultima giornata di campionato di Serie A, sembra molto lontano da Bergamo nella prossima stagione. Secondo Sportitalia infatti, la trattativa tra Manchester United e Dea è in chiusura per 48 milioni più 5 bonus, un'altra cifra monstre che sarà incassata dall'Atalanta dopo la recente cessione di Retegui per circa 62 milioni in Arabia Saudita.
Arrivato in Italia nel 2022 alla Salernitana per circa 6,5 milioni dal Corinthians, e poi subito rivenduto nella estate successiva alla Dea per un totale di circa 23 milioni, adesso il calciatore brasiliano sembra pronto a diventare un nuovo giocatore dei Red Devils per sostituire il suo connazionale Casemiro che ha già annuciato l'addio da Manchester a parametro zero: l'ex Real Madrid sembra molto vicino all'approdo all'Inter Miami del fuoriclasse argentino Lionel Messi in MLS.
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