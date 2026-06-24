FirenzeViola E ora la rivoluzione nella squadra. Potrebbero essere almeno cinque i volti nuovi

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Pian piano si avvicina il momento della costruzione della squadra del prossimo anno. Dopo una serie di interventi che hanno riguardato il club a breve si attendono i primi rinforzi

La rivoluzione (annunciata) di Fabio Paratici è ufficialmente partita. Per adesso ha riguardato la società, con l'innesto di nuove figure dirigenziali che dovranno alzare il livello di esperienza e competenza. Ma anche nello staff tecnico non mancano le novità, visto che ci si avvarrà di Claudio Filippi, ritenuto uno dei migliori alleantori dei portieri in circolazione. Ecco, adesso ci si aspetta che possa prendere il via anche quella rivoluzione che dovrà riguardare la squadra. I segnali proprio in queste ore stanno arrivando. Potrebbero esserne cinque i volti nuovi della Fiorentina (nella squadra titolare).

Le certezze

Tornando anche ad analizzare a mente fredda le parole di Paratici in conferenza stampa, la sensazione è che siano stati individuati dei punti fermi per la prossima stagione. Di De Gea si è parlato a lungo, ipotizzando anche una cessione in virtù del suo pesante ingaggio ma sembrano crescere le chance di una sua permanenza per una serie di ragioni: lo spagnolo resta un portiere top e sostituirlo al meglio non sarebbe così semplice. Al tempo stesso non sarebbe facile individuare una sistemazione di suo gradimento (oltretutto si trova molto bene a Firenze). Sarà insomma il mercato a decidere, ossia occorrerà vedere se arriveranno offerte clamorose. In difesa si dovrebbe ripartire anche da Ranieri e Pongracic (più forse un altro difensore da trovare sul mercato). E a centrocampo le certezze si chiamano Fagioli e Ndour: per quest'ultimo si era parlato dell'interesse del Napoli ma la Fiorentina lo ritiene assolutamente centrale e in ogni caso chiederebbe una cifra elevata anche in virtù del 50% della futura rivendita a favore del PSG. In attacco, il centravanti ad oggi è Moise Kean. Sempre che non arrivi quell'offerta a cui non si può dire di no. Dunque, a conti fatti al momento le (semi)certezze per la prossima stagione paiono essere sei.

I ruoli dove intervenire

Gli esterni difensivi saranno nuovi, visti gli addi probabili di Dodô e Gosens. Stesso dicasi per gli esterni offensivi (si attende la risposta di Koleosho), mentre a centrocampo per il 4-3-3 di Grosso ci si aspetta un altro innesto (Thorstved, per il quale pare già esserci un accordo col giocatore) Sarà proprio su questi giocatori che si giocherà la partita più importante, per capire quanto potrà essere fin da subito ambiziosa la Fiorentina di Paratici. Se è vero che mancano quindici giorni alla presentazione della squadra e all'inizio del ritiro, stavolta è davvero fondamentale prendersi tutto il tempo necessario per non sbagliare nessuna mossa. Non sarà forse contento Grosso, visto che tutti gli allenatori vorrebbero la rosa a disposizione il più presto possibile. Ma è in quest'estate che si mettono le basi per una Fiorentina che - per usare le parole di Paratici - dovrà essere competitiva e duratura.