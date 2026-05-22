Hien: "Contento di andare al mondiale. Oggi vogliamo chiudere bene il campionato"

Hien: "Contento di andare al mondiale. Oggi vogliamo chiudere bene il campionato"FirenzeViola.it
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Oggi alle 20:38Avversari
di Redazione FV

Isak Hien, difensore dell'Atalanta, ha parlato a Dazn a pochi minuti dalla sfida contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Sono molto felice di andare al Mondiale con la Svezia. Per me è la prima volta, contento di essere una parte della nazionale. Manca ancora questa partita però e vogliamo chiudere bene il campionato":