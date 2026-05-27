Comolli torna su Juventus-Fiorentina: "Sconfitta netta, quella partita ha cambiato tutto"

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L'amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, ha parlato in un incontro con la stampa per fare il punto sulla stagione bianconera e parlare delle prospettive del club. Il dirigente francese ha anche parlato di quanto la sconfitta contro la Fiorentina abbia inciso nella corsa agli obbiettivi prefissati. Queste alcune delle sue dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb.com: "Per noi, per la Juventus e per la maggior parte dei nostri tifosi, questa stagione è stata una grande delusione. Non siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi. A un certo punto avevamo la sensazione che gli obiettivi fossero ancora raggiungibili, ma alla fine non ci siamo riusciti. Ci sono molte ragioni. Alcune le avevamo previste, altre no. Sapevamo che ci sarebbero state difficoltà, ma non ci aspettavamo di trovarci in una situazione in cui non saremmo riusciti a vincere certe partite, senza mancare di rispetto agli avversari. Non siamo riusciti a vincere contro il Verona, non siamo riusciti a vincere contro la Fiorentina. Anzi, contro la Fiorentina abbiamo perso nettamente. Questo ci ha portati a pensare che non saremmo riusciti a finire tra le prime quattro. Ed è una grande delusione. Ovviamente mi assumo la responsabilità di tutto questo. Me ne assumo pienamente la responsabilità.

È quello che ho detto ieri anche alla nostra area sportiva e al board. Dobbiamo fare molto meglio. Ringrazio i nostri tifosi, che sono stati incredibili per tutta la stagione. Speriamo di poter fare qualcosa di molto migliore in futuro. C'è un impatto emotivo e finanziario, ma prima di tutto emotivo. Questo è il nostro obiettivo: ottenere risultati molto migliori. La frustrazione nasce dal fatto che pensavamo di avere la possibilità di arrivare dove volevamo, ma ci siamo fermati prima. Ed è ancora più frustrante perché, dopo la partita contro la Fiorentina, eravamo in una situazione in cui tutto era nelle nostre mani. Avevamo il controllo. Poi abbiamo perso quella partita e tutto è cambiato. Questa è la grande frustrazione: eravamo vicini, molto vicini, ma abbiamo fallito. E quando sei vicino e fallisci significa che qualcosa non ha funzionato, o che più cose non hanno funzionato. Non cercherò scuse. Questa è la delusione".