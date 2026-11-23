Qui Monza, Robinson e Dany Mota alle spalle di Varel: possibile il ritorno di Pessina dal 1'

Il terzultimo posto non lascia tranquilli. Ma al Brianteo il Monza ha spesso dato il meglio, in casa infatti sono arrivate le due vittorie e probabilmente anche le prestazioni più convincenti degli avversari della Fiorentina di questa sera. Per quanto riguarda la probabile formazione che Juric schiererà alle 20.45,. sicuramente ci sarà nel ruolo di centravanti il portoghese Gustavo Varela.

Là davanti mancherà invece Ngonge e quindi titolari alle sue spalle dovrebbero esserci Robinson e Mota Carvalho. In mezzo non è da escludere il ritorno di Pessina dal primo minuto, mentre in difesa Ziolkowsky potrebbe partire dalla panchina. Lo riferisce Tuttosport.