Sassuolo, D'Aversa: "Gol di oggi diversi da quelli con la Fiorentina"

Al termina di Sassuolo-Genoa 0-2, il tecnico neroverde Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa: "Il primo gol lo abbiamo preso sul rinvio del portiere perché eravamo in aggressione in avanti. Oggi avevamo preparato l'aggressione alta quando loro iniziavano dal basso, ma anche il secondo gol nasce da una situazione simile, è diverso da come è successo con Fiorentina o Roma.

Sono successi degli errori ma non è dovuto al fatto che fossimo dietro la linea della palla. Non sono felice oggi ovviamente, dovrebbero rinchiudermi da qualche parte, ma questa squadra ha qualità per uscire da questa situazione ma le qualità tecniche non bastano, in Serie A chi ha più voglia porta a casa il risultato ma la differenza oggi con il Genoa è stata questa e il Genoa è stato più bravo di noi".