Qui Monza: due ex viola pronti per Juric, davanti Robinson con Varela

A due giorni dalla sfida del lunedì sera, un salto in casa degli avversari dei viola. Partita da non sbagliare per il Monza di Ivan Juric, che il 23 novembre ospiterà la Fiorentina all'U-Power Stadium in una sfida importante in chiave salvezza. Il tecnico biancorosso dovrebbe affidarsi ancora al suo consolidato 3-4-2-1, con Törnqvist tra i pali e il terzetto difensivo composto da Kouadio, Goglichidze e Lucchesi.

Sulle corsie laterali spazio a Birindelli e Mangas, mentre in mezzo al campo la coppia dovrebbe essere formata da Akinsanmiro e Foe Ondoa. Pochi dubbi anche in attacco, dove il punto di riferimento sarà ancora Gustavo Varela, attuale capocannoniere del campionato con nove reti in dieci presenze. Alle sue spalle sono in tre a contendersi due maglie, ma al momento Dany Mota e Robinson sembrano in vantaggio su Zeballos.

MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Dany Mota, Robinson; Varela. Allenatore: Ivan Juric.