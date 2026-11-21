I ballottaggi di Juric: le ultime sulla formazione del Monza contro i viola

Partita da non sbagliare per il Monza di Ivan Juric che dopo la sosta riceve la Fiorentina allo stadio Brianteo. Per quello che in questo momento è a tutti gli effetti uno scontro salvezza, scrive TMW, il tecnico biancorosso continuerà con il suo ormai consolidato 3-4-2-1 con Tornqvist in porta e la linea a tre formata da Kouadio, Goglichidze e Lucchesi.

A centrocampo spazio al tandem Akinsanmiro-Foe Ondoa, con Birindelli e Mangas sulle corsie laterali. In attacco confermatissimo Varela, capocannoniere del campionato, con alle sue spalle tre giocatori che si giocano due maglia: Dany Mota e Robinson sono favoriti su Zeballos.