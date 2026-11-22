Monza, i convocati di Juric per la gara con la Fiorentina: Pessina ok

Il tecnico del Monza Ivan Juric (che domani sarà squalificato e non potrà sedere in panchina contro la Fiorentina per il posticipo della dodicesima giornata di serie A) ha diramato l'elenco dei convocati. C'è anche capitan Pessina sul quale, come ha sottolineato il tecnico brianzolo in conferenza stampa, Juric deve ancora decidere se schierarlo da titolare. Ecco i convocati:

Portieri: Tornqvist, Thiam, Strajnar

Difensori: Goglichidze, Lucchesi, Ziolkowski, Antov, Mangas, Birindelli, Bakoune, Touré, Carboni, Kouadio

Centrocampisti: Foe Ondoa, Akinsanmiro, Colombo, Zeballos, Pessina, Mout

Attaccanti: Varela, Cutrone, Forson, Colpani, Robinson, Mota Carvalho