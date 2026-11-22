Verso Monza-Fiorentina, un solo dubbio per Juric: Mota Carvalho o Zeballos

Juric sembra avere le idee piuttosto chiare sull'assetto del Monza per la sfida contro la Fiorentina, con l'unico vero nodo da risolvere che riguarda la composizione della trequarti. Alle spalle di Varela, insieme a Robinson, uno tra Mota Carvalho e Zeballos completerà il reparto offensivo. Non saranno disponibili Folorunsho e Maye, ma il modulo resterà il 3-4-2-1.

Poche incertezze anche negli altri settori: il terzetto difensivo dovrebbe essere formato da Kouadio, Lucchesi e Goglichidze, mentre sulle fasce agiranno Birindelli e Mangas. In mezzo al campo, invece, toccherà ad Akinsanmiro e Foe Ondoa garantire equilibrio e copertura. Lo riporta il Corriere dello Sport-Stadio.