"L'inconfondibile" Mangas : "Varela diventerà uno dei migliori attaccanti al mondo"

Ricardo Mangas, esterno del Monza (avversario della Fiorentina lunedì prossimo allo stadio Brianteo) dall'inconfondibile look anni '80, ha parlato a Sky della sua esperienza in Serie A partendo proprio dal suo stile: "Ho fatto crescere i capelli per due anni e poi ho fatto la permanente, mi è piaciuto questo look da anni '80. I baffi? Mi sono ispirato a Bellerin, andava di moda al Betis avere baffi e capelli particolari. Milano? La amo, è uno delle migliori città del mondo per fare shopping"

Sul compagno di squadra e capocannoniere della A Varela spiega: "Varela è il capocannoniere, ha tanto da migliorare ma per me diventerà uno dei migliori attaccanti del mondo. Dipende da lui. Mi ricorda Ibra, Inzaghi e Crespo. Siamo una squadra di bambini, serve coraggio, ed è la caratteristiche principale del calcio di Juric. Se ci salveremo sono pronto a cambiare completamente look, a rasarmi la testa".

Chiusura con le sue passioni fuori dal campo: "Per quanto riguarda serie o film, guardo Rocky con mio padre. Cartoni animati? Dragon Ball, è la base per la mia esultanza. Idolo? Gateth Bale. Mio figlio? Mi commuovo a pensare a quello che ho costruito con mia moglie... Questo è stato l'anno più bello della mia vita. Senza il calcio? Forse avrei fatto il modello o influencer, ma voglio fare questo".