Davis out anche con la Fiorentina? Zanetti: "Ha avuto una ricaduta, da valutare. Udinese più umile"

Paolo Zanetti, tecnico dell'Udinese (prossimo avversario della Fiorentina dopo la gara di Monza), a Bologna ha ottenuto un pareggio importante per i friulani a caccia di punti preziosi per risalire la classifica. In conferenza stampa spiega: "Non è stata una settimana facile: loro venivano da quattro vittorie ed erano in hype. Oggi bisognava tirare fuori qualcosa di più e i ragazzi lo hanno fatto. Abbiamo abbassato la presunzione e alzato il livello di umiltà. Dal Dall'Ara mi porto via il bellissimo contatto che abbiamo avuto a fine partita con i nostri tifosi che hanno riconosciuto il nostro impegno".

Poi fa il punto su alcune scelte come quelle di Lovric e Abankwah: "Penso che Lovric deve essere centrale nel nostro centrocampo. È un ragazzo di qualità che ha anche un grande cuore. La scelta di Abankwah è nata perché in Nazionale l'ho visto giocare da quinto e l'ho schierato perché conosco benissimo Cambiaghi e sapevo che non dovevamo concedergli corsa perché anche solo in 5 metri è capace di bruciarti"

Infine parla dell'assenza pesante di Davis (anche in vista della gara con i viola): "Dovrà essere valutato giorno per giorno perché ha avuto una ricaduta in un punto diverso rispetto al precedente infortunio: va aspettato per poi averlo nel momento più importante della stagione".