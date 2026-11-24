Trevisani: "Questa Fiorentina è costruita per Montella, non Vanoli"
Subito dopo il fischio finale di Monza-Fiorentina, gara che ha chiuso la dodicesima giornata di campionato, è andato in onda su Cronache di Spogliatoio il programma "Fontana di Trevi". Nel corso della trasmissione, Riccardo Trevisani ha commentato la prestazione della squadra viola, soffermandosi sulle carenze della rosa e sulle responsabilità tecniche: "Ho già espresso il mio pensiero sulla situazione dei portieri. Per quanto riguarda la difesa, consideravo Dragusin un buon giocatore, ma anche questa volta la sua prestazione è stata insufficiente. Dagli altri, invece, non mi aspettavo molto. Resto convinto che questa Fiorentina non possa rinunciare a Dodò. C'è un bisogno enorme di un difensore, senza necessariamente cercare un campione del calibro di Beckenbauer: potrebbe bastare anche un profilo come Kelly della Juventus. Ma non è l'unico ruolo da rinforzare, perché servono anche un centrocampista e un portiere".
"Una squadra costruita per Montella"
Trevisani ha poi espresso perplessità sulla scelta dell'allenatore: "A mio avviso la responsabilità è anche di Vanoli, perché questa squadra non sembra costruita per il suo modo di lavorare. Avrebbe caratteristiche più adatte a un allenatore come Montella, o a qualcuno con le sue idee. Non so se la posizione di Vanoli sia davvero in discussione, ma negli ultimi quattro mesi è mancata una corretta comprensione delle situazioni".
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