Koopmeiners: "Voglio lo stesso atteggiamento contro la Fiorentina"

Teun Koopmeiners è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo della Juventus contro l'AZ Alkmaar, parlando anche della prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. Il centrocampista olandese ha ribadito la volontà di continuare a dare il massimo per la squadra, sia in allenamento che in partita. Queste le sue parole: "Devo dare sempre tutto per la squadra, ogni giorno e anche durante gli allenamenti. È questo ciò che conta. Voglio mantenere lo stesso atteggiamento anche questo weekend contro la Fiorentina, continuando a lavorare con serenità, mettendo in campo tutte le mie energie e andando avanti su questa strada".