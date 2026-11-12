Alvini: "Memorabile la nostra vittoria contro la Fiorentina nel giorno del centenario"

Massimiliano Alvini, allenatore toscano che sta vivendo un momento incredibile col suo Frosinone neo promosso, ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero in cui ha ricordato con gioia la vittoria ottenuta al Franchi nel giorno dei festeggiamenti del centenario della Fiorentina: "Battere i viola nel giorno dei festeggiamenti per i 100 anni di vita del club, nel capoluogo della mia regione, è stato memorabile sia per me che per tutto il Frosinone. Sicuramente un po' mi pesava non aver ancora vinto in Serie A".