Juventus, buone notizie per Spalletti: Celik e McKennie di nuovo in gruppo
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Buone notizie per la Juventus di Luciano Spalletti in vista della trasferta contro la Fiorentina in programma domenica sera al Franchi di Firenze: come riporta TMW, Zeki Celik e Weston McKennie hanno svolto parte dell'allenamento insieme al resto dei compagni, proseguendo così il rispettivo percorso di recupero. Entrambi saranno monitorati dallo staff medico nelle prossime sedute per valutare le possibilità di un ritorno a disposizione in vista della sfida del Franchi, valida per l'undicesimo turno di campionato.
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