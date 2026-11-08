Verso Fiorentina-Juventus, i convocati bianconeri: ok Celik e Mckennie, Cambiaso out

La Juventus raggiungerà Firenze nelle prossime ore per la partita di questa sera al Franchi (ore 20.45) contro la Fiorentina. Spalletti ha diramato la lista dei convocati con poche sorprese rispetto le attese. Ok infatti McKennie e Celik mentre non ce la fa Conçeicao che era ancora in dubbio, al pari degli altri infortunati noti (Yildiz, Thuram, Locatelli, Nico González e Grabara) cui si è aggiunto anche Cambiaso.

Ecco la lista dei 21 convocati

2 Celik

3 Bremer

4 Gatti

6 Kelly

8 Koopmeiners

9 Kolo Muani

11 Zhegrova

12 Douglas Luiz

13 Boga

15 Kalulu

17 Alajbegovic

18 Ekhator

22 McKennie

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Vicario

26 Lucumi

27 Woltemade

29 Sarr

32 Cabal

33 Neto