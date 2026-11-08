Verso Fiorentina-Juventus, i convocati bianconeri: ok Celik e Mckennie, Cambiaso out

Verso Fiorentina-Juventus, i convocati bianconeri: ok Celik e Mckennie, Cambiaso outFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:25Avversari
di Redazione FV

La Juventus raggiungerà Firenze nelle prossime ore per la partita di questa sera al Franchi (ore 20.45) contro la Fiorentina. Spalletti ha diramato la lista dei convocati con poche sorprese rispetto le attese. Ok infatti McKennie e Celik mentre non ce la fa Conçeicao che era ancora in dubbio, al pari degli altri infortunati noti (Yildiz, Thuram, Locatelli, Nico González e Grabara) cui si è aggiunto anche Cambiaso.

Ecco la lista dei 21 convocati

2 Celik
3 Bremer
4 Gatti
6 Kelly
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
11 Zhegrova
12 Douglas Luiz
13 Boga
15 Kalulu
17 Alajbegovic
18 Ekhator
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Vicario
26 Lucumi
27 Woltemade
29 Sarr
32 Cabal
33 Neto