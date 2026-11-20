Birindelli verso Monza-Fiorentina: "Per me un derby: sono pisano e juventino"
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Tra i prossimi avversari sul cammino della Fiorentina c'è Samuele Birindelli. L'esterno del Monza, intervistato stamani da Tuttosport, ha parlato anche dell'imminente sfida contro i viola, in programma lunedì sera al Brianteo: "Per me è un derby perché sono pisano e per la parte juventina della famiglia. È una partita sentita, è vero, è anche una cosa goliardica per gli amici a Pisa, ma vale tre punti come le altre e noi dobbiamo dare il massimo per ottenerli".
Così invece Birindelli sugli obiettivi stagionali del Monza: "L’obiettivo è tenere la categoria, una posizione precisa non la so dare. Penso che questo gruppo abbia valori importanti, sia umani che tecnici. I risultati ci diranno dove possiamo arrivare".
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