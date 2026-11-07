Qui Juve, Spalletti falcidiato dagli infortuni. Ma a Firenze pronti due recuperi

La Juventus si avvicina alla sfida contro la Fiorentina ancora alle prese con diverse assenze, ma Spalletti spera di recuperare qualche elemento in vista della trasferta al Franchi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Andrea Cambiaso non sarà disponibile per un affaticamento muscolare, mentre Weston McKennie e Zeki Celik proveranno a rientrare: per entrambi saranno decisive le valutazioni delle prossime ore. Filtra ottimismo soprattutto per l’americano, che potrebbe partire titolare oppure accomodarsi inizialmente in panchina. Più in salita il recupero di Francisco Conceiçao, ancora alle prese con i postumi della lussazione alla spalla.

Rispetto agli undici indisponibili della trasferta di Alkmaar, i bianconeri potrebbero ridurre a otto il numero degli assenti. Oltre a McKennie e Celik, torneranno infatti a disposizione Rugani e Zhegrova, esclusi dalla lista Uefa. Restano fuori i lungodegenti Yildiz, Locatelli, Thuram e Grabara, oltre a Milik, Nico e Cambiaso, con Conceiçao probabilmente destinato a saltare la gara.