Verso Fiorentina-Juve: Spalletti avanti con Kolo-Woltemade

La Fiorentina domenica sera ospiterà la Juventus per l'undicesima giornata di campionato. Sarà una sfida importante per entrambe le squadre per dare continuità ai risultati e confermare i segnali di ripresa mostrati nelle ultime uscite.

Secondo Tuttomercatoweb Spalletti confermerà il 3-4-2-1: in porta ci sarà Vicario. In difesa spazio a Gatti, Bremer e Lucumì. Sulle corsie esterne agiranno Kalulu e McKennie, mentre in mezzo al campo ci sarà la coppia composta da Douglas Luiz e Sarr. Sulla trequarti spazio ad Alajbegovic e Kolo Muani, che avranno il compito di supportare Woltemade, unico riferimento offensivo della squadra bianconera.