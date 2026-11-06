Verso Fiorentina-Juve: Spalletti avanti con Kolo-Woltemade
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La Fiorentina domenica sera ospiterà la Juventus per l'undicesima giornata di campionato. Sarà una sfida importante per entrambe le squadre per dare continuità ai risultati e confermare i segnali di ripresa mostrati nelle ultime uscite.
Secondo Tuttomercatoweb Spalletti confermerà il 3-4-2-1: in porta ci sarà Vicario. In difesa spazio a Gatti, Bremer e Lucumì. Sulle corsie esterne agiranno Kalulu e McKennie, mentre in mezzo al campo ci sarà la coppia composta da Douglas Luiz e Sarr. Sulla trequarti spazio ad Alajbegovic e Kolo Muani, che avranno il compito di supportare Woltemade, unico riferimento offensivo della squadra bianconera.
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