La Juventus prova a recuperare qualche pezzo per Firenze: Conceição in dubbio
La Juventus si prepara alla trasferta di Firenze con la speranza di recuperare qualche elemento dallla folta infermeria e presentarsi al Franchi con una rosa più ampia. Scrive la Gazzetta dello Sport: sicuro il ritorno di Weston McKennie, rimasto a Torino per smaltire il problema muscolare accusato contro il Napoli. Restano invece in dubbio Francisco Conceição, alle prese con una lussazione alla spalla, e Zeki Çelik, fermato da un problema muscolare: entrambi proveranno a rientrare in extremis e saranno decisivi i test delle prossime ore, con una valutazione definitiva attesa alla vigilia.
In caso di forfait, il loro ritorno slitterebbe al 22 novembre, contro il Venezia, dopo la sosta per le Nazionali. Spalletti spera dunque di recuperare almeno una parte degli indisponibili per affrontare la Fiorentina nell'ultima trasferta prima della pausa.
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