L'Atalanta perde pezzi dietro: Sarri deve rinunciare a Kolasinac, out al 20' a San Siro

Un nuovo problema fisico complica i piani dell’Atalanta, già alle prese con una situazione delicata nel reparto arretrato. Durante la sfidacontro il Milan, al 20’ del primo tempo, Sead Kolašinac è stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare, obbligando Maurizio Sarri a inserire il giovane Relja Obrić, classe 2006. Le condizioni del difensore bosniaco saranno da valutare, ma il suo stop si aggiunge a una lista di assenze che comprende anche Scalvini, il cui ritorno in gruppo è previsto per la fine di ottobre, Kossounou, atteso non prima della seconda metà di novembre, e Hien, per il quale il rientro è stimato verso metà novembre.

L’emergenza rischia così di condizionare le scelte della Dea anche in vista dei prossimi impegni. Al momento, tra i centrali di ruolo più esperti a disposizione resta soltanto Thomas Kristensen, in uno scenario che coinvolge da vicino anche la Fiorentina. Il prossimo 29 ottobre, infatti, le due squadre si affronteranno e i bergamaschi potrebbero presentarsi all’appuntamento con una difesa ancora fortemente rimaneggiata. Molto dipenderà dall’evoluzione delle condizioni di Kolašinac e dai tempi di recupero degli altri infortunati.