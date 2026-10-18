Dagli inviati Ndour: "Non siamo al livello dello scorso anno. Oggi fallite troppe chances"

Presente in sala stampa al termine del ko contro il Como, ha parlato così il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour: “Rispetto a Genova abbiamo fatto sicuramente meglio ma abbiamo fallito troppe cose. Di fronte a certe squadre quando sbagli tanto sei punito ed oggi è successo questo”.

In questa posizione pensa di perdere qualcosa delle sue caratteristiche?

“Io mi trovo bene nella zona in cui staziono ora. Nel calcio poi non ci sono ruoli fissi quindi io riesco a stare anche in altre parti del campo. È normale che questo sia un nuovo modo di giocare per me e c’è sempre tempo per migliorare”.

Vede i fantasmi dello scorso anno?

“No, non c’è nulla di uguale all’anno scorso tranne la classifica. Lo spogliatoio è diverso. Oggi non meritavamo di perdere, abbiamo creato molto”.

Come si spiega i tanti gol presi?

“Tutti dobbiamo saper difendere, anche noi centrocampisti. Dobbiamo avere però più cattiveria sotto porta: sono aspetti che vanno di pari passo”.

A Milano cosa è vietato sbagliare?

“L’atteggiamento, sicuramente. Affronteremo la prima in classifica e non potremo assolutamente sbagliare”.

Come analizza i dati che avete collezionato oggi?

“I numeri sono importanti ma fino a un certo punto. Il Como è più squadra di noi e sotto questo aspetto dobbiamo migliorare”.