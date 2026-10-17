Tegola Como: Assane Diallo sarà fuori per circa tre settimane
Brutte notizie per il Como, prossimo avversario della Fiorentina in campionato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Assane Diao sarà costretto a fermarsi per circa tre settimane a causa di un infortunio muscolare. L’attaccante senegalese ha infatti riportato una lesione al flessore sinistro, un problema che lo costringerà a saltare i prossimi impegni della squadra lariana.
Tegola per il Como
Uno stop che rappresenta una tegola per il Como, chiamato ora a fare i conti con l’assenza di uno dei suoi attaccanti in vista delle prossime gare. I tempi di recupero stimati sono di circa 21 giorni, ma sarà necessario monitorare l’evoluzione dell’infortunio per avere indicazioni più precise sul suo rientro in campo. La sua assenza potrebbe dunque incidere sulle scelte dell’allenatore in vista della sfida contro la Fiorentina.
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