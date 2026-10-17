Senza Kean e Diao. Fabregas a Firenze con Douvikas di nuovo centravanti
Il Como si avvicina alla trasferta di Firenze con l’attacco in emergenza. La Nazione torna stamani sulla indisponibilità con cui Fabregas deve infatti fare i conti e la prima che balza all'occhio è senza dubbio lo stop di Kean, ancora alle prese con i postumi dei colpi alla tibia rimediati in Nazionale: l’ex viola viaggia verso il forfait al Franchi.
Le grane per i lariani però non finiscono qui. Preoccupa anche Diao, che mercoledì ha lasciato il campo a Rotterdam dopo aver segnato il gol del momentaneo 1-0 col Feyenoord, fermato da un problema muscolare alla coscia sinistra. Davanti prende quota il nome di Douvikas, candidato a guidare l’attacco per la sfida di domani contro la Fiorentina, dopo che in Olanda era stato Nico Paz ad agire da falso centravanti.
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