Como, dal rientro di Butez alla possibile chance per Liberali: le probabili scelte di Fabregas
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Sono due le assenze pesanti con cui fare i conti per Cesc Fabregas in vista della sfida di oggi alle 15 al Franchi contro la Fiorentina, ossia quelle del grande ex Moise Kean e quella di Assane Diao. Nonostante questo il tecnico spagnolo continua ad avere varie scelte a disposizione. Il cambio naturale di Diao infatti sarebbe Addai, da poco rientrato dopo un lungo infortunio. Ma potrebbe essere arrivato il turno di Liberali, sin qui utilizzato con il contagocce.
Altra soluzione, potrebbe essere Caqueret, adattato. Possibile che il francese parta più arretrato, davanti alla difesa con Da Cunha. In porta potrebbe rientrare Butez, mentre in difesa si ricomporrà l’asse di terzini Couto-Valle. Lo riferisce stamani Tuttosport.
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