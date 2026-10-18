Milla prima di Fiorentina-Como: "Sappiamo cosa significa quest'anno per noi"

Luis Milla ha parlato a DAZN prima del fischio d'inizio della partita contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Sappiamo bene cosa significa quest'anno per noi, come l'altra sera: abbiamo una serie di partite consecutive e ognuna viene preparata per avere la massima energia e per raccogliere i migliori risultati possibili. Abbiamo una rosa con tanti giocatori forti, affrontiamo una bella squadra".