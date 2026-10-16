Tegola per l'Inter, anche Pavard ko: lui e Lautaro out con la Fiorentina
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Tegola per l'Inter che oltre che dell'attaccante Lautaro, che rientrerà dopo la sosta, l'Inter dovrà fare a meno, probabilmente sempre fino a novembre, di Pavard. Il difensore, fermato da un risentimento agli adduttori della coscia destra, ne avrà infatti una ventina di giorni. Entrambi quindi salteranno la sfida con la Fiorentina. Questo il comunicato dell'Inter:
"Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia destra.
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