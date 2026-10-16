Jesus Rodriguez al posto di Diao: Como, il probabile undici a Firenze
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Al Como la vittoria manca da un mese e dopo il passo falso in Champions League sul campo del Feyenoord, i lariani fanno tappa a Firenze e TMW stila - attraverso la corrispondente - la probabile formazione per il match del Franchi. Con la Fiorentina certamente Fabregas farà delle rotazioni e in primis tornerà Douvikas al centro dell'attacco, straordinari per Nico Paz alle sue spalle con Baturina largo a sinistra e Jesus Rodriguez a destra.
In mediana riecco capitan Da Cunha dal 1’ con Perrone al suo fianco (Milla dovrebbe rifiatare). Confermati Ramon-Chalobah in protezione di Butez, al rientro tra i pali. Couto si riprende la fascia destra, mentre a chiudere la difesa dovrebbe esserci Kaiki e non Valle sulla corsia mancina.
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