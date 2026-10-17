Spalletti: "Io ho bisogno di essere nervoso. Gattuso? Tra i migliori"

Così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Lazio: "Io ho bisogno di essere nervoso, probabilmente fino ad ora non lo sono stato abbastanza. Mi aiuta a mettere più energia e trasferire di più ai miei calciatori. Sulla Lazio va evidenziato il lavoro di Gattuso, tra i migliori in questo avvio insieme ad Alvini e Pisacane. La squadra ha trovato equilibrio e dispone di giocatori importanti come Frattesi, capace di fare la differenza.

Sarà un avversario pericoloso e dovremo essere attenti nelle scelte. Il recupero è iniziato alle 4.30 del mattino e il giorno successivo abbiamo svolto soltanto una ricognizione, senza lavoro fisico. La preparazione della partita passa anche dalla gestione delle energie: grazie al responsabile della performance e all'analisi dei dati, valutiamo le condizioni dei giocatori, perché a volte è necessario lasciare fuori anche chi sta meglio dal punto di vista tecnico se non ha recuperato a sufficienza".