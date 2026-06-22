Su Zaniolo spunta la Juventus. Con l'Udinese può finire male

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Ci sarebbe anche la Juventus sulle tracce di Nicolò Zaniolo, ex giocatore tra le altre della Fiorentina che ancora deve trovare un accordo con l'Udinese che ne ha riscattato il cartellino dal Galatasaray negli scorsi giorni. Tuttosport scrive che i bianconeri starebbero monitorando con attenzione la situazione del fantasista appena riscattato dall'Udinese per 5 milioni di euro. Il problema con i friulani al momento sta nell’ingaggio: Zaniolo ha un accordo da 1.2 milioni netti a stagione, una cifra ben diversa rispetto a quella percepita in Turchia. In settimana ci sarà un summit tra le parti e una rottura non è da escludere.

Con 15 milioni la Juve o gli altri club interessati a lui, ad esempio il Como di mister Cesc Fabregas, potrebbero strapparlo a Runjaic e i suoi dandogli una nuova chance ad alti livelli. Da Torino potrebbero offrire anche qualche contropartita tecnica interessante: il fantasista Vasilije Adzic, per esempio, piace moltissimo al ds Nani, ma anche il jolly difensivo Juan Cabal è un profilo particolarmente gradito.