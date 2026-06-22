I portieri a Filippi, uomo di Paratici. Cosa succederà a Bianchi e Dall'Omo

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L'edizione odierna de La Nazione parla della scelta di Paratici di affidarsi a Claudio Filippi per il ruolo di preparatore dei portieri e spiega che la scelta non è casuale. I due si conoscono bene dai tempi bianconeri e il dirigente ha individuato in Filippi il profilo ideale per far crescere i portieri di tutta rosa (oltre che, forse, una sua figura di riferimento dentro lo spogliatoio).

Il suo arrivo apre poi più di un interrogativo sul futuro degli attuali preparatori viola, Giorgio Bianchi e Alessandro Dall’Omo: legati a David De Gea, entrambi hanno ancora un anno di contratto e attendono indicazioni dalla società sul proprio destino. Non è escluso che i due possano essere destinati ad altri incarichi all’interno del club (ma a decidere sarà Filippi stesso).