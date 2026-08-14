La Fiorentina fa le prove verso Roma. La Gazzetta dello Sport: "Ripartenza viola"

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Sarà la prima volta di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina davanti agli occhi di Giuseppe e Catherine Commisso, appena arrivati a Firenze. Come racconta La Gazzetta dello Sport, la sfida di Coppa Italia contro il Benevento rappresenta una sorta di prova generale in vista del debutto in campionato contro la Roma. La nuova Fiorentina si presenta al Franchi dopo un mercato che ha cambiato profondamente la rosa, con nove acquisti e l’ultimo, Mateo Pellegrino, ufficializzato proprio ieri per 22,5 milioni di euro più 2,5 di bonus. L’argentino non sarà disponibile per questioni legate al transfer, mentre l’attenzione sarà soprattutto su Franco Mastantuono: arrivato dal Real Madrid appena una settimana fa, dovrebbe iniziare dalla panchina per poi trovare spazio nella ripresa. Moise Kean, invece, sarà titolare e rappresenterà uno degli elementi di continuità in una squadra profondamente rinnovata.

Il resto della formazione

Grosso dovrebbe riproporre il 4-3-2-1 utilizzato durante la preparazione, con alcuni dubbi ancora da sciogliere. Atta è alle prese con un piccolo problema fisico e resta da valutare, mentre Mandragora non sarà disponibile per un fastidio alla schiena. In difesa possibile una linea completamente nuova con Joao Mario e Valdepenas sugli esterni e Dragusin e Viery al centro. A centrocampo Fagioli e Oulai si giocano una maglia, mentre sulla trequarti, in caso di recupero, Atta dovrebbe affiancare Gudmundsson, con Mastantuono pronto a subentrare. La Coppa Italia, pur non essendo la priorità rispetto alla Serie A, rappresenta comunque un obiettivo concreto per una Fiorentina che vuole inaugurare nel modo migliore la nuova stagione.