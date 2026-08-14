Fabbian piace alla Lazio, Gattuso lo cerca. La Fiorentina vuole monetizzare

vedi letture

Il centrocampista è gradito a tante squadre ma sembra la Lazio quella più interessata. Si cercano acquirenti invece per Barak, Nzola e Sottil

Sottil, Nzola e Barak restano i principali esuberi della Fiorentina, ma nelle prossime settimane potrebbe aggiungersi Giovanni Fabbian alla lista dei possibili partenti. L’ex Bologna non è considerato un esubero al pari degli altri tre, ma l’eventuale arrivo di Kristian Thorstvedt potrebbe cambiare le gerarchie a centrocampo e spingere il club viola a valutare la sua cessione. Come scrive stamani La Nazione, Fabbian continua ad avere diversi estimatori: piace al Sassuolo e al Bologna, che ha già raccolto informazioni per un possibile ritorno, ma soprattutto alla Lazio.

Gattuso stima il giocatore

Il club biancoceleste è quello che ha manifestato il maggiore interesse, anche grazie alla stima di Rino Gattuso, che lo aveva convocato in Nazionale e sarebbe favorevole al suo arrivo. La Lazio, però, ragiona sul prestito, mentre la Fiorentina vorrebbe monetizzare e punta quindi a una soluzione onerosa. Il discorso potrebbe tornare d’attualità nelle prossime ore, mentre Paratici e Goretti continuano a lavorare anche sulle altre uscite. Sottil, Nzola e Barak si allenano ancora separatamente dal gruppo e la loro partenza permetterebbe alla società di alleggerire un monte ingaggi particolarmente pesante.