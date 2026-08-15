Dai fischi all'esaltazione. Cosa ha funzionato ieri secondo la Gazzetta

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Come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, in meno di tre mesi il Franchi è passato dalla depressione all'esaltazione, dai fischi di fine 2025-26 agli applausi scroscianti di inizio 2026-27. Applausi meritati - scrive la rosea - perché nell'esordio in Copppa Italia la Fiorentina ha iniziato al meglio battendo 4-1 il Benevento e qualificandosi senza patemi ai sedicesimi di finale dove la attende la vincente di Pisa-Empoli. L'impressione è che sia un'altra Viola rispetto a quella che ha chiuso la scorsa stagione. Per Mastantuono una mezzora abbondante con qualche tocco dei suoi, uno strappo che è costato il giallo a un avversario e un tiro che ha sfiorato la traversa.

Grosso ha potuto trarre indicazioni utili per l'esordio in Serie A: bene il pressing, la connessione sulla trequarti -con Gud che s'accentrava e Atta che s'allargava a sinistra - la regia Fagioli (sostituito nella ripresa da Oulai), la spinta di Valdepenas ottimo anche in fase difensiva), il recupero palla di Ndour, i tagli di Brescianini, le chiusure. Molto utile il lavoro di Atta, che pur non al meglio ha alternato strappi, bei tocchi e coperture