Volpato alla Fiorentina? Per La Repubblica il club viola preferisce altri profili

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Per capire come il vento sia cambiato anche in sede di mercato in casa Fiorentina, oltre ai giocatori cercati ci sono calciatori pronti a proporsi per trasferirsi a Firenze. È questo il caso di Cristian Volpato del Sassuolo che dopo l’eliminazione dal mondiale con l’Australia ha lanciato la propria candidatura a vestire il prossimo anno la maglia viola tramite dichiarazioni di apprezzamento per il club, il Viola Park e il suo ex allenatore a Sassuolo lo scorso anno, Fabio Grosso.

Volpato infatti è sicuramente stimato da Grosso, ma per le corsie esterne offensive, secondo quanto riportato questa mattina da La Repubblica, la Fiorentina preferisce ad oggi altri profili.