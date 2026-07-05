Volpato alla Fiorentina? Per La Repubblica il club viola preferisce altri profili

Volpato alla Fiorentina? Per La Repubblica il club viola preferisce altri profiliFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:20Rassegna stampa
di Lorenzo Della Giovampaola

Per capire come il vento sia cambiato anche in sede di mercato in casa Fiorentina, oltre ai giocatori cercati ci sono calciatori pronti a proporsi per trasferirsi a Firenze. È questo il caso di Cristian Volpato del Sassuolo che dopo l’eliminazione dal mondiale con l’Australia ha lanciato la propria candidatura a vestire il prossimo anno la maglia viola tramite dichiarazioni di apprezzamento per il club, il Viola Park e il suo ex allenatore a Sassuolo lo scorso anno, Fabio Grosso.

Volpato infatti è sicuramente stimato da Grosso, ma per le corsie esterne offensive, secondo quanto riportato questa mattina da La Repubblica, la Fiorentina preferisce ad oggi altri profili.