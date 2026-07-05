Volpato alla Fiorentina? Per La Repubblica il club viola preferisce altri profili
FirenzeViola.it
Per capire come il vento sia cambiato anche in sede di mercato in casa Fiorentina, oltre ai giocatori cercati ci sono calciatori pronti a proporsi per trasferirsi a Firenze. È questo il caso di Cristian Volpato del Sassuolo che dopo l’eliminazione dal mondiale con l’Australia ha lanciato la propria candidatura a vestire il prossimo anno la maglia viola tramite dichiarazioni di apprezzamento per il club, il Viola Park e il suo ex allenatore a Sassuolo lo scorso anno, Fabio Grosso.
Volpato infatti è sicuramente stimato da Grosso, ma per le corsie esterne offensive, secondo quanto riportato questa mattina da La Repubblica, la Fiorentina preferisce ad oggi altri profili.
autore
Giornalista di FirenzeViola.it, dove segue l’attualità della Fiorentina con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al club viola.
Pubblicità
Rassegna stampa
Thorstvedt e Koleosho da consegnare a Grosso per il ritiro al Viola Park, intanto i viola frenano su Oulai e osservano Aranda. Per le cessioni servirà armarsi di pazienzadi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Thorstvedt e Koleosho da consegnare a Grosso per il ritiro al Viola Park, intanto i viola frenano su Oulai e osservano Aranda. Per le cessioni servirà armarsi di pazienza
2 Volpato si avvicina alla Fiorentina: per il Corriere dello Sport la Viola ha rilanciato con il Sassuolo
Copertina
FirenzeViolaFiorentina a caccia di dribbling sul mercato: da Koleosho a Bakayoko, la rivoluzione sulle fasce
Niccolò SantiKoleosho in chiusura. Thorstvedt entro una settimana. Tre buoni motivi per essere contenti di Viery. Grosso già al Viola Park per lavorare alla sua Fiorentina
Luca CalamaiCon 40 milioni Fagioli parte, con 40 milioni Kean resta. Sohm o Fabbian contropartite per Thorstvedt. Quanto piace Alajbegovic. Operazione 2010: bravo Paratici
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com