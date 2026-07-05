FirenzeViola Fiorentina a caccia di dribbling sul mercato: da Koleosho a Bakayoko, la rivoluzione sulle fasce

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Tutti gli esterni che la Fiorentina sta provando a prendere sul mercato sono giocatori in grado di fare la differenza nell'uno contro uno

C’è una caratteristica che la Fiorentina sta cercando di inserire all’interno della propria rosa dal mercato, per consentire a Fabio Grosso di avere una squadra sempre più imprevedibile e offensivamente pericolosa. La caratteristica in questione è ovviamente quella del dribbling. Tutte le squadre infatti più importanti a livello di club, ma non solo (basti guardare quello che ci sta mostrando il mondiale), hanno in rosa abbondanza di giocatori in grado di saltare l’uomo, soprattutto sulle corsie esterne offensive. È proprio lì infatti che Fabio Paratici sta cercando di intervenire per permettere al 4-3-3 che hai in mente Grosso, e che l’anno scorso ha ben funzionato al Sassuolo, di avere i giusti ingranaggi per poter rendere al meglio.

Koleosho e il primato in Premier League

Tutti i nomi infatti che la Fiorentina sta vagliando hanno nella capacità di dribblare la loro eccellenza. Partiamo per esempio dal nome di Luca Koleosho, che sembra in assoluto quello tra gli esterni più vicino a poter vestire la maglia della Fiorentina. Il classe 2004 italiano è risultato essere nelle prime gare giocate con il Burnley nella Premier League 2023 il primo tra i giocatori di tutto il campionato inglese per numero di dribbling tentati. Non male per un ragazzo che dovrà migliorare dal punto di vista realizzativo, ma che nell’uno contro uno può essere micidiale.

Volpato tra i top al Mondiale

C’è poi il profilo di Cristian Volpato che, nonostante non sia in cima alla lista dei desideri della Fiorentina, è stato comunque in grado di completare ben 12 dribbling nell’ultima gara del mondiale giocata e persa ai rigori dalla sua Australia contro l’Egitto. Volpato si è così piazzato al quarto posto nella classifica dei dribbling completati del torneo alle spalle di due top assoluti, come Lamine Yamal e Jamal Musiala, oltre che dietro a Ibrahim Maza dell’Algeria.

Bakayoko in top 5 in Europa

Infine arriviamo a quello che invece è uno dei sogni di Paratici sempre per quanto riguarda appunto il ruolo di esterno d’attacco, ossia, Johan Bakayoko. L’attuale ala del Lipsia, che nell’ultima stagione non ha reso ai livelli sperati in terra tedesca, era risultato essere ai tempi del PSV Eindhoven nel 2024 al quinto posto in Europa per numero totale di dribbling effettuati, alle spalle del solito Yamal, di Nico Williams, di Bryan Zaragoza e di Moses Simon.