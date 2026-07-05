Gattuso pronto a dare la titolarità a Piccoli: Lazio e Fiorentina trattano per il prestito
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I prossimi giorni di calciomercato saranno importanti per determinare il futuro in viola di Roberto Piccoli, lusingato dall'interesse della Lazio. Per l'uscita dell'ex attaccante del Cagliari si tratta tra i club sulla base della formula di un prestito oneroso che può arrivare a far contente tutte le parti. Piccoli in biancoceleste con Gattuso sarebbe titolare e ha bisogno di rilanciarsi dopo una stagione così così. La Lazio avrebbe la punta a buonissimo mercato e la Fiorentina proverebbe a rilanciarne la quotazione. Lo riporta stamani La Nazione.
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