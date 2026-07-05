Da Dodo a De Gea: la Fiorentina punta ad un tesoretto di 40 milioni dalle cessioni

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Il Corriere dello Sport questa mattina, nel parlare del mercato in uscita della Fiorentina, porta una lista di nomi che Fabio Paratici ha inserito tra i possibili partenti. I profili sono quelli di Gudmundsson, Dodo, De Gea, Gosens, Brescianini e Fazzini che, sottolinea il quotidiano, potrebbero garantire un ricavo da 40 milioni complessivi se non oltre. Anche perché in qualche modo bisognerà far cassa. Gudmundsson è già stato avvertito: dovrà trovarsi una sistemazione e portare in dote 15-20 milioni. Dodo si è ampiamente espresso, vuole cambiare aria.

Tuttavia la dirigenza viola conta di riscuotere 15 milioni dalla sua cessione. De Gea rappresenta un enorme interrogativo, nel senso che rimarrebbe volentieri ma il suo ingaggio pesa. Di conseguenza le riflessioni sul suo futuro. Dall’addio dello spagnolo la Fiorentina potrebbe incassare 7-8 milioni.