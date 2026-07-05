Lazio-Piccoli, contatti sulla base di un prestito: biancocelesti forti anche su Pinamonti
La Lazio continua la ricerca del centravanti per la prossima stagione. In lista resta Roberto Piccoli della Fiorentina, con i contatti tra i due club che proseguono sulla base di un prestito senza obbligo di riscatto.I biancocelesti, però, valutano anche alternative. La pista che porta a Lorenzo Lucca si è raffreddata, complice il possibile trasferimento di Mario Gila al Milan ( l'arrivo di Lucca era legato al trasferimento al Napoli del difensore spagnolo) operazione che potrebbe favorire l'approdo dell'attaccante al Napoli.
Prende invece quota il nome di Andrea Pinamonti. L'attaccante del Sassuolo, da tempo nel mirino della Lazio, ha una valutazione scesa a circa 15 milioni di euro, destinata a diminuire ulteriormente visto il contratto in scadenza tra un anno e l'intenzione del club emiliano di cederlo. Per questo il suo nome è sempre più caldo, anche se il club biancoceleste mantiene calda la pista Piccoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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