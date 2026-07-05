Koleosho-Fiorentina, il club viola vorrebbe dare il giocatore a Grosso per l'inizio del ritiro
A partire da domani potrebbero arrivare i giorni decisivi per definire l’operazione che porta a Luca Koleosho, da tempo nel mirino della Fiorentina. Il club viola ha già presentato un’offerta ufficiale di circa 11 milioni di euro al Burnley, proprietario del cartellino, come riportato da La Gazzetta dello Sport. L’obiettivo della società è quello di mettere il giocatore a disposizione di Fabio Grosso già per la prima fase del ritiro al Viola Park, in programma dal 13 al 23 luglio con sedute aperte al pubblico nel pomeriggio.
Restano però ancora alcuni passaggi da completare prima di arrivare alla chiusura definitiva. Koleosho rappresenta solo il primo innesto sulle corsie offensive, reparto che dovrà essere ulteriormente rinforzato con almeno altri tre elementi.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati