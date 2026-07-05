Koleosho-Fiorentina, il club viola vorrebbe dare il giocatore a Grosso per l'inizio del ritiro

Koleosho-Fiorentina, il club viola vorrebbe dare il giocatore a Grosso per l'inizio del ritiroFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:30Rassegna stampa
di Redazione FV

A partire da domani potrebbero arrivare i giorni decisivi per definire l’operazione che porta a Luca Koleosho, da tempo nel mirino della Fiorentina. Il club viola ha già presentato un’offerta ufficiale di circa 11 milioni di euro al Burnley, proprietario del cartellino, come riportato da La Gazzetta dello Sport. L’obiettivo della società è quello di mettere il giocatore a disposizione di Fabio Grosso già per la prima fase del ritiro al Viola Park, in programma dal 13 al 23 luglio con sedute aperte al pubblico nel pomeriggio.

Restano però ancora alcuni passaggi da completare prima di arrivare alla chiusura definitiva. Koleosho rappresenta solo il primo innesto sulle corsie offensive, reparto che dovrà essere ulteriormente rinforzato con almeno altri tre elementi.