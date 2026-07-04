Koleosho in chiusura. Thorstvedt entro una settimana. Tre buoni motivi per essere contenti di Viery. Grosso già al Viola Park per lavorare alla sua Fiorentina

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Si è finalmente acceso il mercato della Fiorentina. Dopo un mese di bonaccia per certi versi sorprendente si è scatenata la burrasca. La trattativa più calda è al momento quella per Luca Koleosho. La società viola ha offerto 11 milioni complessivi al Burnley, che sta facendo le sue valutazioni ma che molto probabilmente accetterà. La priorità degli inglesi, retrocessi in Championship, è di sfoltire la rosa e incassare denaro contante, per questo non si opporranno alla cessione di Koleosho che percepisce un ingaggio da 600 mila euro netti a stagione. La Fiorentina ha pronto un contratto di cinque anni con stipendio vicino al milione. Paratici e Goretti seguivano l'esterno classe 2004 già ad aprile e adesso si sono convinti ad affondare il colpo. Il ragazzo, che ambisce a giocare nella Nazionale azzurra con continuità, è pronto a sposare il progetto Fiorentina.

Thorstvedt entro dieci giorni

Nel frattempo Paratici e Goretti lavorano per portare a Firenze Kristian Thorstvedt. Ieri c'è stato un incontro molto importante con il Sassuolo, durante il quale la dirigenza viola ha proposto l'inserimento di Simon Sohm nella trattativa. L'obiettivo è di spendere il meno possibile per un giocatore in scadenza nel 2027. I neroverdi, a cui piace Sohm, si sono presi un po' di tempo per decidere. Secondo quello che ci risulta, nel giro di una settimana arriveranno novità decisive in un senso o nell'altro. La valutazione del Sassuolo per Thorstvedt è di almeno 15 milioni, quella della Fiorentina per Sohm di 10-12. Agli emiliani andrebbe un conguaglio per sbloccare la trattativa. Il norvegese ha già espresso la volontà di trasferirsi a Firenze. E i neroverdi si stanno convincendo a lasciarlo partire, non a caso hanno messo nel mirino il centrocampista Ognjen Ugresic del Partizan. L'affare può sbloccarsi a giorni.

Viery un colpo a effetto

Regna lo scetticismo tra i tifosi viola per l'acquisto a 15 milioni più 2 di bonus del classe 2005 Viery. Ma ci sono almeno tre buoni motivi per essere fiduciosi. Il primo è l'intuito del ds Fabio Paratici e del suo comparto scouting capitanato da Lorenzo Giani. Gente che in carriera ha trattato i cartellini di Ronaldo, Pogba, Dybala, Icardi. Non proprio una squadra di sprovveduti. Il secondo è l'opinione generale dei colleghi brasiliani che abbiamo chiamato in causa negli ultimi giorni e che parlano tendenzialmente di un difensore da top club. Il terzo è Fabio Grosso, che prima di diventare allenatore è stato un difensore di altissimo livello, ragion per cui saprà gestire il talento di un ragazzo da accompagnare nel suo percorso di crescita e conoscenza del calcio europeo.

Grosso già al lavoro al Viola Park

A proposito di Fabio Grosso, ci risulta che il nuovo tecnico viola sia già a Bagno a Ripoli da una settimana. L'ex Sassuolo è al lavoro, da giorni, al centro sportivo Viola Park per prendere confidenza con l'ambiente, gli impianti, le attrezzature che gli serviranno per costruire la sua Fiorentina. Questo la dice lunga sull'atteggiamento e la fame che ha. Tra l'altro dalla serata di mercoledì è arrivato in città anche il suo nuovo match analyst, lo spagnolo Damià Abella, 44 anni, un curriculum di rilievo e un entusiasmo alle stelle. Tutto ciò dimostra che Paratici come ampiamente spiegato non si limiterà a comprare e vendere giocatori, ma ricostruirà un ambiente che negli ultimi sette anni nonostante le spese non ha ottenuto alcun risultato sportivo. La multa inflitta dall'Uefa ne è solo la conferma.