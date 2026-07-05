Volpato si avvicina alla Fiorentina: per il Corriere dello Sport la Viola ha rilanciato con il Sassuolo

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Le parole rilasciate alla Rai e a diretta.it da Cristian Volpato al termine della partita persa dalla sua Australia con l'Egitto danno quanto meno enfasi e forza al gradimento della Fiorentina per il giocatore e a quello di Volpato per la Fiorentina. L'ala del Sassuolo non è un mistero che sia entrata subito nelle mire di Paratici nella ricerca degli esterni offensivi, priorità assoluta per soddisfare il 4-3-3 di Grosso in un ruolo totalmente scarico dentro al gruppo, ma ci voleva un rilancio che ora c'è: venti milioni chiede il Sassuolo, a quindici con i bonus c'è il punto d'incontro, ora un po' meno lontano se non forse addirittura (abbastanza) vicino con il favore appena espresso dall'attaccante classe 2003 per la squadra viola.

Lo riporta questa mattina il Corriere dello Sport.