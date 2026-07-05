FirenzeViola Settore giovanile, rebus panchine: (quasi) tutti al Viola Park sono ancora in attesa

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Dalla Primavera all'Under-15 sono ancora diverse le caselle da riempire. Il dopo Galloppa resta un'incognita e anche la programmazione procede a rilento

Sul settore giovanile della Fiorentina continua a regnare l'incertezza. A tenere banco è soprattutto la scelta del nuovo allenatore della Primavera, chiamato a raccogliere l'eredità di Daniele Galloppa, il cui addio era ormai stato definito da mesi. Eppure, a luglio inoltrato, il club non ha ancora sciolto le riserve. Nelle ultime settimane sono infatti tramontate le candidature di Marco Parolo, Alessandro Diamanti e Leonardo Bonucci, mentre resta in piedi, ma tutta da verificare, la pista che porta a Manuel Pasqual, ancora impegnato con la Figc come commissario tecnico dell'Under-16. Una situazione che continua ad alimentare interrogativi intorno al futuro della formazione Under-20.

Le altre panchine

I dubbi non riguardano però soltanto la Primavera. Anche il resto del vivaio è ancora in attesa di conoscere il proprio assetto tecnico. Le uniche promozioni che sembrano ormai definite sono quelle di Matia Balestracci ed Enrico Cristiani, destinati rispettivamente all'Under-16 e all'Under-17. Per la guida dell'Under-15 il nome seguito con maggiore attenzione è invece quello di Fabio Zaza, reduce dall'esperienza al Bologna. Da chiarire anche il futuro di Marco Capparella, che resta tra i candidati alla panchina della Primavera e il cui destino potrebbe influenzare l'intero domino delle altre categorie.

Attesa anche per la ripartenza

L'assenza di decisioni definitive sta inevitabilmente rallentando anche la programmazione della nuova stagione. Molti tesserati del settore giovanile e le loro famiglie non hanno ancora ricevuto comunicazioni ufficiali sulle date di inizio della preparazione estiva al Viola Park, un ritardo piuttosto insolito per una società che negli ultimi anni aveva sempre pianificato con largo anticipo l'attività del proprio vivaio. La sensazione è che il club voglia prima completare il quadro degli allenatori e solo dopo definire il calendario della ripartenza. Fino ad allora, il settore giovanile viola resta avvolto da un clima di attesa che coinvolge staff, giocatori e famiglie.