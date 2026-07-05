Koleosho in viola? Domani il summit decisivo per chiudere l'operazione
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Sarà una settimana caldissima per il mercato della Fiorentina. Già domani è previsto il summit decisivo per chiudere il discorso relativo a Luca Koleosho, portatosi fin troppo avanti per quella che era l’intenzione e la volontà della Fiorentina. Affare da 11 milioni più bonus con il Burnley, l’esterno nelle ultime ore si è convinto della bontà del progetto viola.
Come detto la giornata di domani dovrebbe essere quella giusta per sbloccare il tutto e procedere con i passaggi formali. In ogni caso l’attaccante esterno (se tutto procederà per il meglio) sarà a disposizione di Grosso a cominciare dal primo giorno di ritiro. Lo riporta La Nazione
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