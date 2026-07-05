Fiorentina, non tramonta il nome di Bakyaoko: l'ostacolo è il costo del cartellino
Tra i profili seguiti dalla Fiorentina per il ruolo di esterno d'attacco, oltre a quello che sembra essere ormai ad un passo e che porta al nome di Luca Koleosho, c’è anche Cristian Volpato, già allenato da Grosso ai tempi del Sassuolo. Con il club neroverde sono in corso dialoghi che potrebbero estendersi anche a Thorstvedt, centrocampista seguito per rafforzare la mediana. Volpato, reduce dall’eliminazione con l’Australia dal Mondiale contro l’Egitto, ha mostrato apertura verso nuove opportunità.
Non tramonta inoltre l’interesse per Cancellieri della Lazio e per Bakayoko del Lipsia, anche se in quest’ultimo caso la valutazione elevata — intorno ai 20 milioni di euro — rappresenta un ostacolo importante per la trattativa. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.
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