Paratici cerca i successori di Gosens e Dodo: ecco l'identikit dei profili vagliati

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La Fiorentina sul mercato dovrà cercare sostituti peri i due terzini titolari, ossia Dodò e Gosens, entrambi sul mercato in attesa di una soluzione che accontenti tutte le parti in causa. Fabio Paratici nell'identikit dei possibili successori sulle corsie laterali difensive viola, sta andando alla ricerca di giocatori molto più simili fisicamente e strutturalmente al tedesco che non all’ex Shakhtar.

Oso per esempio, terzino spagnolo del Siviglia, è alto 183cm e viene descritto come dotato di enormi capacità aerobiche. Per non parlare di Matteo Ruggeri dell'Atletico Madrid, forse il preferito di Paratici, che sfiora addirittura il metro e novanta. Per prendere il posto di Dodò invece, in cima alla lista delle preferenze c’è Norton-Cuffy, del Genoa. Profilo giovane ma soprattutto anche lui strutturato, con i suoi 181 cm di muscoli e atletismo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.