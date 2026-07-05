Thorstvedt promesso sposo dei viola: Sohm nell'affare per dimezzare la richiesta

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L’approdo di Kristian Thorstvedt alla Fiorentina non è in dubbio. Da settimane il norvegese ha dato il suo sì alla Fiorentina, che poi è passata a trattare con il Sassuolo. L’idea della contropartita che dovrebbe rispondere al nome di Simon Sohm, ha preso piede negli ultimi due giorni per provare a dimezzare la richiesta da 15 milioni dei neroverdi.

Situazione che nel mercato rallenta sempre un po’ le operazioni perché le parti da mettere d’accordo aumentano. Ma si respira grandissima fiducia. Anche perché, come detto, fretta la Fiorentina non ne ha. Anche se la Norvegia dovesse uscire stasera dal Mondiale (Thorstvedt farà gli scongiuri) il giocatore avrà comunque diritto a un periodo di vacanza. Lo riporta La Nazione.